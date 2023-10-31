Бизнес-проекты представят жители Лефортова в проекте «Технолидеры Москвы»

Получить шанс на реализацию своих бизнес-идей в научно-технической сфере смогут жители Лефортова. Старшеклассников и студентов столичных вузов и колледжей приглашают принять участие в акселераторе технологических проектов «Технолидеры Москвы».
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