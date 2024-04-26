Топ-менеджер МТС Галактионова рассказала о возможностях монетизации 5G-технологий

Монетизация 5G-технологий в первую очередь произойдет в B2B и B2G отраслях. Об этом на конференции "Телеком будущего", которая прошла в Москве, заявила первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.
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