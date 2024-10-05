Российские бойцы освободили удерживаемую ВСУ женщину в Курской области

Российским бойцам удалось освободить жительницу Курской области, которую удерживали в ее доме украинские военные, сообщает ТАСС со ссылкой на командира мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса ВС РФ с позывным Горизонт.
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