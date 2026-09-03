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Царьград

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Мария Аронова потеряла 22 кг, вдохновившись успехами сына

Мария Аронова потеряла 22 кг, вдохновившись успехами сына

Актриса Мария Аронова потеряла 22 кг, вдохновившись примером сына. Она отказалась от мучного и жареного, однако столкнулась с мошенничеством: аферисты создают фейковые страницы от её имени.

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