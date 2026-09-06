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Царьград

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ТАСС: Русских туристов в Шанхае привлекают шопинг и архитектура

ТАСС: Русских туристов в Шанхае привлекают шопинг и архитектура

Русские туристы в Шанхае с 2019 года увеличили своё присутствие на 300%. Они заинтересованы в шопинге, местной кухне и архитектуре.

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