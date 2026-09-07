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В Курганской области выбрали победителей конкурса волонтерских проектов «Территория добра»

В Курганской области выбрали победителей конкурса волонтерских проектов «Территория добра»

КУРГАН, 7 сентября, ФедералПресс. В Курганской области завершился форум молодежи Уральского федерального округа «Утро», участниками которого стали более 300 молодых специалистов из регионов УрФО и других территорий России.

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