В Курганской области выбрали победителей конкурса волонтерских проектов «Территория добра»

КУРГАН, 7 сентября, ФедералПресс. В Курганской области завершился форум молодежи Уральского федерального округа «Утро», участниками которого стали более 300 молодых специалистов из регионов УрФО и других территорий России.
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