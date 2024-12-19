Кинолог Атертон: лабрадор-ретривер является «королем» среди собак

Второе место в списке кинолога занимает итальянская порода кане-корсо.Известный британский кинолог Уилл Атертон, у которого более 900 тысяч подписчиков в социальных сетях, составил свой личный рейтинг пород собак.
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