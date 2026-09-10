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Гауфф перед матчем с Рыбакиной в 1/2 финала US Open: «Знаю, что она будет делать эйсы и бить навылет, но я буду бороться и отдам все силы»

Коко Гауфф прокомментировала предстоящий полуфинал US Open против Елены Рыбакиной . Ранее казахстанка обеспечила себе первую строчку рейтинга по итогам турнира.

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