В Москве построят новый концертный зал для Большого театра

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев В Москве построят новый концертный зал в качестве подразделения Большого театра, сообщил корреспонденту "Известий" Игорю Балдину глава ВТБ Андрей Костин по итогам заседания Совета по культуре и искусству.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии