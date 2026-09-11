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Outlander: Blood Of My Blood's Jeremy Irvine And Hermione Corfield Tease A Harrowing 'Rock Bottom' For Claire's Parents In 'Untethered' Season 2

Outlander: Blood Of My Blood's Jeremy Irvine And Hermione Corfield Tease A Harrowing 'Rock Bottom' For Claire's Parents In 'Untethered' Season 2

Series stars Hermione Corfield and Jeremy Irvine give us detailed inside scoop on the Beauchamps' rough entry into Season 2.

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