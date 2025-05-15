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Абрамович уже улыбается в Кремле: В Стамбуле ждать спектакля и договорняка?

Абрамович уже улыбается в Кремле: В Стамбуле ждать спектакля и договорняка?

Царьград Коллаж Царьграда В Кремле прошло заседание попечительских советов Большого и Мариинского театров, на котором появился один из меценатов — Роман Абрамович.

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Комментарии
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Модест
Нам таких решал  нельзя на пушечный выстрел подпускать.
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4 час.
ГК
Галина Кузнецова
Их нельзя подпускать и к России, а они ногой дверь в Кремль открывают. Очередной друг Путина? Народ ещё Чубайса не переварил, а тут ещё один &quot;спаситель&quot; нарисовался, как стервятник, почуявший добычу. Неужели опять прокатят эти договорняки, обесценивающие жизни наших ребят на фронте; наши надежды на достойную жизнь нас и наших детей, да и следующих поколений россиян; уважение к себе и своей стране с Великой историей...
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2 час.
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