Абрамович уже улыбается в Кремле: В Стамбуле ждать спектакля и договорняка?

ГК

Галина Кузнецова

Их нельзя подпускать и к России, а они ногой дверь в Кремль открывают. Очередной друг Путина? Народ ещё Чубайса не переварил, а тут ещё один "спаситель" нарисовался, как стервятник, почуявший добычу. Неужели опять прокатят эти договорняки, обесценивающие жизни наших ребят на фронте; наши надежды на достойную жизнь нас и наших детей, да и следующих поколений россиян; уважение к себе и своей стране с Великой историей...