RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 248 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Маша Глага
    Эти твари наших не лечат, добивают.Сальдо рассказал ...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело, я не удивлюсь, что насильника еще и наградят и выплатят компенсацию за отсидку. Это же надо такую херню...Суд в Абхазии объ...
  • Ольга
    Кого-то интересует судьба бандеровки, добровольно  пришедшей убивать наших воинов? Сейчас ее вылечат, выкормят, отпус...Сальдо рассказал ...

МИД: власти Колумбии не поощряют наёмников, вступающих в ряды ВСУ

МИД: власти Колумбии не поощряют наёмников, вступающих в ряды ВСУ

В колумбийском Министерстве иностранных дел подчеркнули, что власти Колумбии не поощряют действия наёмников, которые отправляются на Украину для участия в боевых действиях на стороне украинских вооружённых сил.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх