МИД: власти Колумбии не поощряют наёмников, вступающих в ряды ВСУ

В колумбийском Министерстве иностранных дел подчеркнули, что власти Колумбии не поощряют действия наёмников, которые отправляются на Украину для участия в боевых действиях на стороне украинских вооружённых сил.
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