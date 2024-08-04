Взяла грушу и запекла ее в духовке: получилась "дорогая" закуска и на ужин, и на праздничный стол

Груша в духовке с сыром и медом. Пошаговый рецепт. Еще можно добавить орешки. Это блюдо, я думаю, поразит любого вашего гостя! Ведь такую закуску подают во многих дорогих ресторанах, особенно хорошо она идет к вину.