Взяла грушу и запекла ее в духовке: получилась "дорогая" закуска и на ужин, и на праздничный стол

Груша в духовке с сыром и медом. Пошаговый рецепт. Еще можно добавить орешки. Это блюдо, я думаю, поразит любого вашего гостя! Ведь такую закуску подают во многих дорогих ресторанах, особенно хорошо она идет к вину.
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