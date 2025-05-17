Москва создаёт образовательный комплекс: 500 мест для учеников и воспитанников

В районе Хорошево-Мневники Москвы построят новый образовательный комплекс на 500 мест. Заммэра Владимир Ефимов сообщил, что 9-тысячный объект объединит школу и детсад, а также будет оснащён медиатекой, лабораториями и залами для мероприятий.