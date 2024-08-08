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Наш уютный дом

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Вафли с крахмалом в вафельнице

Вафли с крахмалом в вафельнице

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)К чаепитию в кругу семьи или друзей предлагаю испечь вкусные домашние вафли из теста, замешанного с добавлением крахмала.

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