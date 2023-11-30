Россиянам назвали индекс доступности покупки популярных авто в регионах

Сервис «Авто.ру» совместно с аналитиками рекрутинговой платформы hh.ru посчитали, сколько медианных зарплат необходимо жителям разных регионов РФ для покупки наиболее популярных автомобилей на рынке Lada Priora и Ford Focus.
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