Госдума приняла закон о сдаче только двух предметов ОГЭ для поступления в колледжи

18 марта Госдума во втором и третьем чтениях одобрила закон, который позволяет школьникам получать аттестат об окончании девятого класса, сдавая ОГЭ только по двум предметам – русскому языку и математике, вместо четырех, сообщили в «Ведомостях».
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