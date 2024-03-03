В парламенте Армении не исключили шагов по выходу Еревана из ОДКБ

Власти Армении могут в дальнейшем предпринять шаги по юридическому оформлению выхода Еревана из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил в беседе с "Известиями" депутат Национального собрания страны, член делегации в Парламентской ассамблее ОДКБ, секретарь фракции "Честь имею" Тигран Абраамян.