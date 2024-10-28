В Туле после драки с участием полицейского возбуждено уголовное дело

Следственное управление СК по Тульской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту хулиганства, совершенного группой лиц после конфликта двух компаний мужчин на Молодежном бульваре в Туле, передает пресс-служба ведомства.
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