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Китай

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Китай и арабские государства приняли ряд итоговых документов

Пекин, 30 мая /Синьхуа/ -- По итогам 10-й встречи на уровне министров в рамках Форума сотрудничества Китая и арабских стран в четверг в Пекине были приняты "Пекинская декларация", "План выполнения действий в рамках Форума сотрудничества Китая и арабских стран на 2024-2026 годы" и "Совместное заявление Китая и арабских государств по палестинскому вопросу".

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