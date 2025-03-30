Китай создаст исследовательскую станцию ​​на Марсе к 2038 году

Слайд из презентации китайской Лаборатории исследования глубокого космоса с информацией о будущих миссиях / © Weibo В плане описан ряд запланированных и потенциальных миссий, многие из которых имеют астробиологические задачи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии