Сила в правде
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Сила в правде

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Мост стоит, но движение встало: дроны бьют по узлам, которые трудно достать обычным боеприпасом

Мост стоит, но движение встало: дроны бьют по узлам, которые трудно достать обычным боеприпасом

Российские беспилотники с кумулятивными зарядами повредили металлические опоры и узлы крепления мостов через Днепр в Киеве, а также опоры ЛЭП.

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