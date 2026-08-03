БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Патрон, который оказался слишком хорош: почему PDW так и не сменил автомат

Патрон, который оказался слишком хорош: почему PDW так и не сменил автомат

В конце 1980-х бельгийская FN Herstal взялась за задачу, которая на бумаге выглядела почти тривиальной: чем заменить пистолетный патрон 9×19 у тех, кому полноразмерный автомат велик, а пистолет уже не спасает, — у водителей, расчётов, связистов, тыловиков.

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Комментарии
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Алекс Сэм
С девяностых годов со службы в армии помню 7,62 Калашников насквозь прошивал металлический уголок на который крепились мишени, а 5,45 изменял траекторию полёта даже столкнувшись с веткой. Не ну отдача конечно послабже была, но 7,62 по-любому вещь
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