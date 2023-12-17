Известный писатель и журналист Илья Эренбург в годы Великой Отечественной войны был, безусловно, советским публицистом № 1 как внутри страны, так и за её пределами.
Свой-чужой
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Известный писатель и журналист Илья Эренбург в годы Великой Отечественной войны был, безусловно, советским публицистом № 1 как внутри страны, так и за её пределами.
Свежие комментарии