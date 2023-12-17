Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Свой-чужой

Свой-чужой

Известный писатель и журналист Илья Эренбург в годы Великой Отечественной войны был, безусловно, советским публицистом № 1 как внутри страны, так и за её пределами.

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