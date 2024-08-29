Школу на Фестивальной торжественно откроют 1 сентября

1 сентября в Ховрине состоится праздничное открытие нового здания школы № 648. Столичный департамент образования и науки приглашает родителей с детьми заглянуть в светлые классы с лабораторным оборудованием и медиатеки, пройтись по просторным холлам и побывать в школьной столовой.