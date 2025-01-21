ВСУ начали перебрасывать военную технику под Суджу

За последние дни в район Суджи Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили десятки единиц бронетехники (танки, БМП и БТР), а подразделения теробороны заменили на штурмовые бригады, рассказали «Известиям» источники.
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