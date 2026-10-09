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«За то, что русский». Политзаключенных в Прибалтике становится всё больше

«За то, что русский». Политзаключенных в Прибалтике становится всё больше

В Латвии и Эстонии вступил в силу ряд приговоров по громким политическим делам, а многие узники продолжают ждать своей участи.

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