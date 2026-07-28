Врач Исаев: жвачка натощак создает лишнюю нагрузку на пищеварительную систему

Жевательная резинка натощак может создавать лишнюю нагрузку на пищеварительную систему. Само по себе однократное жевание не вызовет серьезных последствий, но если делать это постоянно, особенно утром до еды, это может привести к неприятным последствиям для здоровья.
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