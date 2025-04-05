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Дом культуры своими силами отремонтируют жители карельского поселка

Местная власть выполнила свое обещание, теперь можно начитать ремонтФото: Кристин Дмитриева Жители «неперспективного поселка» в Карелии взялись привести в надлежащий вид старое здание Дома культуры в деревне Койвусельга.

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