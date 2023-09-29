Автоинструктор рассказал, как справиться с волнением во время экзамена

Даже ученики, успешно освоившие теорию и вождение, на экзамене могут бояться инспектора ГИБДД. Практически все испытывают эмоциональное давление, особенно если инспектор суров в общении, рассказал «Крымской газете» инструктор по вождению Иван Новиков.
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