Автоинструктор рассказал, как справиться с волнением во время экзамена

Даже ученики, успешно освоившие теорию и вождение, на экзамене могут бояться инспектора ГИБДД. Практически все испытывают эмоциональное давление, особенно если инспектор суров в общении, рассказал «Крымской газете» инструктор по вождению Иван Новиков.