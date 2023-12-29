Депутат обвинил киевские власти в сокрытии фактов аварийности метро

Власти Киева давно знали об аварийности станций в южной части синей линии метро, однако решение о закрытии приняли только сейчас, заявил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко, пишет РИА Новости.
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