Американские москиты США подошли к порогу Второй мировой войны практически не имея торпедных катеров.
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Американские москиты США подошли к порогу Второй мировой войны практически не имея торпедных катеров.
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