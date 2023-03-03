Закон, порядок, государство

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В Нижегородской области общественники и дорожные полицейские призвали пешеходов «Смотреть дважды!»

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Перевозский» совместно с представителями районного Общественного совета, членами отрядов ЮИД «Золотая зебра» и «Юные инспекторы», а также воспитанниками детского сада «Солнечный» провели акцию «Смотри дважды!».

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