Эффективное средство от боли в коленях. Классификация препаратов

Рассмотрим основные группы местных средств от боли в суставах:Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) для местного применения: Фенилбутазон, Этофенамат, Пироксикам, Кетопрофен, Ибупрофен, Диклофенак, Индометацин, Мелоксикам и Нимесулид.