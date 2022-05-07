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Эффективное средство от боли в коленях. Классификация препаратов

Эффективное средство от боли в коленях. Классификация препаратов

Рассмотрим основные группы местных средств от боли в суставах:Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) для местного применения: Фенилбутазон, Этофенамат, Пироксикам, Кетопрофен, Ибупрофен, Диклофенак, Индометацин, Мелоксикам и Нимесулид.

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