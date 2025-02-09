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Аршавин считает, что Россию не допустят до международных турниров до 2028 года

Аршавин считает, что Россию не допустят до международных турниров до 2028 года

Бывший футболист сборной России, заместитель генерального директора по спортивному развитию петербургского "Зенита" Андрей Аршавин признался, что не верит в скорое возвращение сборной России и российских клубов на международную арену.

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