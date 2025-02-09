Аршавин считает, что Россию не допустят до международных турниров до 2028 года

Бывший футболист сборной России, заместитель генерального директора по спортивному развитию петербургского "Зенита" Андрей Аршавин признался, что не верит в скорое возвращение сборной России и российских клубов на международную арену.
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