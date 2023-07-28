Вот какие статьи о Бандере выходят в Польше

Алексей Горшков

Блин: ВЫХОД самой статьёй подсказан! Не едины ни сами националисты,ни их хозяева! Надо не только "мочить" их снаружи,что не может не приводить разные группы внутри них к их ВРЕМЕННОМУ единению,но и ИЗНУТРИ ИХ РАЗЛАГАТЬ,натравливая эти группы друг на друга! Ну не может не быть противоречий в укронацистском государстве,возглавляемом евреями! И не может не быть вражды между бандеровцами и поляками! И отношения между европейцами и американцами не идеальны! Дело тут даже не в поддержке разнонаправленных движений,как таковых - надо просто их использовать! Поддерживали же западные страны разновсяческих революционеров и "прогрессивную интеллигенцию" в Российской империи,поздравлявшую японского императора с победой над РОССИЙСКИМ флотом у Цусимы? Это же совершенно не значит,что они их мнение разделяли - им просто БЫЛО ВЫГОДНО использовать антигосударственные силы в России! Надо у них учиться!