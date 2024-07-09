Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Экипажи Су-25 группировки «Восток» уничтожили специальную технику ВСУ

Экипажи Су-25 группировки «Восток» уничтожили специальную технику ВСУ

Российские штурмовики громят неприятеля с воздуха. Экипажи Су-25 ликвидировали живую силу противника в зоне ответственности группировки войск «Восток» и уничтожили его специальную технику, а также украинскую пехоту.

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