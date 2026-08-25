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Застройщиков хотят обязать обустраивать беговые дорожки на придомовой территории

Застройщиков хотят обязать обустраивать беговые дорожки на придомовой территории

Член Общественной палаты и председатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения (НАУЗ) Муслим Муслимов предложил правительству обязать застройщиков обустраивать беговые дорожки при строительстве новых жилых комплексов.

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