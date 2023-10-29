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Генсек ООН Гутерриш: Ситуация в Газе ухудшается каждый час

Генсек ООН Гутерриш: Ситуация в Газе ухудшается каждый час

Ситуация в секторе Газа становится хуже каждый час, число жертв среди мирного населения "абсолютно неприемлемо", заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в воскресенье в Катманду, столице Непала.

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