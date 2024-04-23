Вице-спикер Госдумы Бабаков: «Игры БРИКС могут стать новым спортивным институтом, альтернативным Олимпийским играм»

«В условиях, когда все основы и принципы Олимпийской хартии преданы руководством МОК (Международного олимпийского комитета) в угоду политической конъюнктуры, Игры БРИКС могут стать новым спортивным институтом, альтернативным Олимпийским играм… Еще одним доказательством этому является тот факт, что МОК до смерти испугались своего нового конкурента, потому что они понимают – вместе со странами БРИКС на эти игры придут и спонсоры из стран БРИКС», – сказал вице-спикер Госдумы и президент Федерации настольного тенниса России (ФНТР) Александр Бабаков, отметив, что страны БРИКС сегодня – это больше 50% мирового ВВП.