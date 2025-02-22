"Все бросились в объятия Трампа": Генерал Алаудинов заявил о реальной угрозе России. Что прямо сейчас происходит на фронте?

Командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов раскрыл, что в то время, когда фокус внимания общественности сместился с фронта на происходящее на Западе, пока "все бросились в объятия Трампа", над Россией нависла реальная гроза.
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