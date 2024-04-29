Тренер "Вашингтона" Карбери об Овечкине: "Рейнджерс" плотно его опекали

Главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери объяснил, с чем связано отсутствие результативных действий у российского нападающего и капитана команды Александр Овечкина в четвертьфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Нью-Йорк Рейнджерс".
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