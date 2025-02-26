Госбанки попали в число компаний с правом заочно собирать акционеров в 2025 году

Акционерные общества, которые по президентскому указу имеют право самостоятельно определять объем раскрываемой информации о своей деятельности, смогут проводить годовые собрания в 2025 году в заочной форме, согласно постановлению правительства.
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