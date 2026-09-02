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РИА Новый день

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Ямалец нашел карту и потратил с нее 5 тысяч, а отдать пришлось 25

Ямалец нашел карту и потратил с нее 5 тысяч, а отдать пришлось 25

Прокуратура Лабытнанги поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя.

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