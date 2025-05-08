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«ПСЖ» – «Интер» в финале ЛЧ! Парижанам шаг до такого желанного титула

«ПСЖ» – «Интер» в финале ЛЧ! Парижанам шаг до такого желанного титула

Требл рядом. «ПСЖ» вслед за «Интером» берет билеты в Мюнхен: сыграют в финале Лиги чемпионов! Парижане выиграли у «Арсенала» и в ответном матче (2:1) – благодаря стильным ударам Фабиана Руиса и Ашрафа Хакими.

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