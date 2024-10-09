Экс-телеведущую Курбангалееву* объявили в международный розыск за фейки об армии

Бывшую телеведущаю, уроженку Казани Фариду Курбангалееву* объявили в международный розыск. Ее обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды, сообщает РИА Новости.