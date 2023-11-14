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Русская весна

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Помогать Украине становится всё сложнее, — помощник генсека НАТО

Помогать Украине становится всё сложнее, — помощник генсека НАТО

Помощник генерального секретаря НАТО Дэвид ван Вил заявил в интервью японской газете «Асахи», что, чем дольше длятся военные действия на Украине, тем сложнее странам альянса оказывать помощь Киеву, однако прекращать ее ни в коем случае нельзя.

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