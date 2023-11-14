Помощник генерального секретаря НАТО Дэвид ван Вил заявил в интервью японской газете «Асахи», что, чем дольше длятся военные действия на Украине, тем сложнее странам альянса оказывать помощь Киеву, однако прекращать ее ни в коем случае нельзя.