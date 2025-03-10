Председатель СК России поручил представить доклад по уголовному делу о смерти ребенка в столичной больнице

В социальных медиа опубликовано обращение к Председателю СК России матери умершего в Москве ребенка. Женщина сообщает, что еще в ноябре 2020 года ее малолетний сын скончался в столичной больнице в результате неправильного лечения.
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