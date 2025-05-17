Трамп назвал Зеленского "величайшим торгашом" и заявил, что у него нет козырей

По словам американского лидера, президент Украины имеет дело с огромной российской армией Дональд Трамп после переговоров по урегулированию конфликта на Украине заявил, что у Владимира Зеленского сейчас нет козырей.
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