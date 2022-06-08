Система HIMARS Чи стануть американські «Катюші» зброєю української перемоги? Артилерія та реактивні системи залпового вогню країн Заходу перевершують за точності та потужністю аналогічні російські системи Як стало відомо днями, Великобританія надасть Україні залпові пускові ракетні системи M270 (Multiple Launch Rocket System, MLRS) американського виробництва, які доповнять високомобільні артилерійські реактивні системи (High Mobility Artillery Rocket […] Сообщение Чи американські «Катюші» стануть зброєю української перемоги? появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.